النيابة تعاين موقع شنق طفل في شجرة بالعياط

تواصل نيابة جنوب الجيزة، تحقيقاتها في واقعة العثور على طفل مشنوقًا على شجرة بمركز العياط.



انتقل فريق من النيابة لمعاينة موقع الحادث ومناظرة الجثة، وتبين ارتداء الطفل ملابسه، وأنه معلق من رقبته بجزع الشجرة، بالإضافة إلى علامات حول الرقبة.



جاء بالتحقيقات الأولية أن قسم شرطة العياط تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على طفل مشنوقًا، فانتقلت قوة من مباحث القسم، وتبين العثور على جثة "إسلام. م. س" 13 سنة، مشنوقًا ويتدلى من شجرة بمنطقة كفر ترك.



تحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.