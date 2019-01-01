"مدبولي" يوافق على مشروع اللائحة التنفيذية للتصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.



وبحسب يبان المجلس، تضمن مشروع اللائحة التنفيذية في مواده توضيحًا لبعض أحكام القانون، بما يُيسر على المتعاملين من المواطنين، وكافة الجهات المعنية بالتطبيق، وكذلك تحديد فئات رسم الفحص والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى تحديد آلية عمل كافة اللجان المنصوص عليها بالقانون ودور الجهة الادارية المختصة، ومختلف الإجراءات التي سيتم اتخاذها بخصوص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع.



يأتي ذلك في إطار مساعي الحكومة لإنجاز إنهاء هذا الملف وعدم تكرار عمليات مخالفة شروط وقوانين البناء.