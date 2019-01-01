رئيس وزراء مولدوفا يعلن رغبته في العمل مع الناتو لإصلاح النظام الدفاعي

أعلن ميا ساندو رئيس وزراء مولدوفا رغبته في العمل مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) لإصلاح نظام الدفاع المولدوفي.



وقال ساندو للأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج في بروكسل اليوم الخميس - وفق ما نقلته وكالة أنباء إنترفاكس الأوكرانية - "نحن مهتمون بالعمل المشترك وخبرة حلف شمال الأطلسي في الإصلاحات الديمقراطية خاصة في إصلاح وتعديل نظام الدفاع الوطني لمولدوفا لكي يواجه تحديات اليوم".



وأطلع ساندو ستولتنبرج على الانتقال السلمي للسلطة والتحولات المستمرة في مولدوفا، وقال: "مولدوفا تهدف إلى التنمية الديمقراطية وتقدر حوارها مع الناتو".



من جانبه، رحب ستولتنبرج بانتقال السلطة السلمي في مولدوفا ووصف البلاد بأنها شريك وثيق لحلف الناتو، وقال إن مولدوفا أثبتت أنها شريك مسؤول يساهم في توفير الأمن في أوروبا.. مشيرًا إلى مشاركة ضباط مولدوفيين في مهمة حفظ السلام في كوسوفا على مدار أكثر من خمس سنوات كمثال.



وتحدث ستولتنبرج عن المزيد من التفاعل مع مولدوفا حول مبدأ الحياد الذي أعلنه دستور مولدوفا.. ووفقا له، يدعم الناتو الإصلاحات الديمقراطية لحكومة مولدوفا بما في ذلك الإصلاح القضائي وقمع الفساد وإعادة تنظيم القوات المسلحة، مؤكدا أن الناتو يريد أن تكون مولدوفا دولة مستقرة ومزدهرة.



ووفقًا لاستطلاعات الرأي، فإن أكثر من 20٪ من المولدوفيين يؤيدون انضمام البلاد إلى الناتو، بينما يعارض أكثر من 60٪ ذلك.

