مقتل وإصابة 206 أشخاص فى إعصار بشمال شرق الصين

أعلنت السلطات الصينية عن مقتل 6 أشخاص وإصابة نحو 200 آخرين بجروح متفاوتة، جراء إعصار في مدينة كاييوان الواقعة في شمال شرق البلاد.



وأوضحت السلطات- وفقًا لقناة (الحرة) الأمريكية الإخبارية اليوم الخميس:" أن هذا الإعصار أسفر أيضًا عن وقوع أضرار مادية كبيرة في منازل ومصانع وأعمدة كهرباء".



وأشارت إلى أن هذا الإعصار يأتى تزامنًا مع وقوع زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين.