موسكو تتلقى دعوة من بيرو لحضور مؤتمر حول الوضع فى فنزويلا

قال رئيس قسم أمريكا اللاتينية بوزارة الخارجية الروسية ألكسندر شيتينين، إن بلاده تلقت دعوة من بيرو للمشاركة في مؤتمر حول فنزويلا، موضحًا أن المؤتمر سيُعقد في "ليما" في 6 أغسطس المقبل.



وأضاف شيتينين- في تصريح صحفي اليوم الخميس: "لقد تلقينا بالفعل هذه الدعوة المتعلقة بعقد مؤتمر؛ لبحث الوضع في فنزويلا "، وتابع قائلًا: "ندرس حاليًا هذه الدعوة من وجهة نظر مدى توافق أفكار هذا المؤتمر مع مهمة تشجيع الحوار الفنزويلي الداخلي للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف الفنزويلية أي الحكومة والمعارضة".

