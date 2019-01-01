أونيانجو : أزمة اللاعبين انتهت وهدفنا اسعاد الشعب الأوغندي

أكد دينيس أونيانجو قائد منتخب أوغندا لكرة القدم، أنه تم حل أزمة لاعبي المنتخب مع اتحاد أوغندا لكرة القدم مشيرا إلى أن الجميع أسرة واحدة والأهم هو إسعاد شعب أوغندا وتخطي العقبات الحالية من أجل الجماهير التي تنتظر الأفضل من فريقها.



ويستعد المنتخب الأوغندي لمواجهة المنتخب السنغالي غدا الجمعة في دور الستة عشر ببطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر.



وأضاف أونيانجو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس:" أتفقنا علي وضع الخلافات جانبًا والتركيز علي المباراة القادمة لحجز بطاقة التأهل لدور الثمانية".



وكان لاعبو منتخب أوغندا رفضوا الانتظام في التدريبات أمس الأربعاء مما جعل اتحاد الكرة يتعهد بصرف ستة آلاف دولا مكافأة لكل لاعب، ليخوض الفريق مرانه متأخرا قرابة الثلاث ساعات.



وعن إمكامية الفوز علي السنغال خاصة وأن لقاءات أوغندا معها دائما ما تنتهي بفوز السنغال قال:"إن هذا صحيح ولكننا سوف نقدم أفضل ما لدينا هذه المرة للفوز بالمباراة ونحن قادرون على تحقيق المفاجأة".



وأشار إلي أن الحظ يلعب دورا مهما في كرة القدم فقد يستطيع الفريق الوصول لمرمى المنافس 20 مرة ولكنه يفشل في التسجيل وقد يصل مرتين فقط وينجح في التسجيل والفوز.



واختتم تصريحاته قائلا: "جاهز للمشاركة مع المنتخب في مباراة غدا وأتمني التوفيق والتأهل لدور الثمانية".