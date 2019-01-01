محمد فودة يكتب: ريهام سعيد.. "سلامتك"

كنت دائماً على قناعة تامة بأن الإعلامية الصديقة ريهام سعيد مكتوب عليها العذاب، أو أن القدر شاء لها أن تظل هكذا فى مرمى سهام الحاقدين والحاسدين وأعداء النجاح، ولكن ما لم أكن أتوقعه على الإطلاق أن تكون أيضاً فريسة هذا المرض اللعين الذى أصابها، والذى كما تناولته وسائل الإعلام مرض محير ونادر وتحيطه الروايات والقصص التى لا أول لها ولا آخر .

وعلى الرغم من كل ما قيل ويقال فى هذا الموضوع إلا أننى على يقين تام من أن ريهام سعيد أقوى بكثير من المرض، فهى وكما أعرفها شخصية عنيدة لا ترضخ للأزمات ولا تنحنى أمام العواصف والأعاصير ولا تستسلم بسهولة للمعاناة حتى ولو كانت تلك المعاناة مصدرها مرض نادر حير الأطباء وأثار فضول المرضى وأصاب عشاقها وجمهورها العريض بحالة من الاستياء والغضب.

ريهام سعيد التى أعرفها .. لا تقبل القسمة على اثنين ولا تعرف التنازلات ، فهى إعلامية "شاطرة" لا تفاوض ولا تفرط فى مهنيتها، خاصة حينما تؤمن بقضية إنسانية ترى فيها سببا فى تخفيف الألم عن مريض من محدودى الدخل أو رسم ابتسامة على وجه طفل أنهكه المرض وأرهقته قسوة الحياة وظروف أهله الذين لا حول لهم ولا قوة .

لقد عرفت ريهام سعيد عن قرب حينما وقفت إلى جوارى وآمنت معى بنبل الهدف من وراء إصرارى على السعى من أجل حل مشكلة مستشفى زفتى العام، فقد خصصت حلقات كاملة فى برنامجها الناجح " صبايا الخير" على فضائية النهار وسافرت معى الى مدينة زفتى بمحافظة الغربية ونقلت من هناك صورة حقيقية للمستشفى الذى كان عبارة عن مبنى متهالك ومكان قبيح يشبه المستنقع، فتحول إلى مبنى مجهز بأحدث الأجهزة وعلى أعلى مستوى من النظافة والجمال والروعة، وبعد أن كان مبنى سيئ السمعة حيث يستخدمه بعض الخارجين عن القانون وكرا لتعاطى المخدرات على مرأى ومسمع من الجميع ، أصبح مكاناً راقيا لتقديم أعلى مستوى يقدم الخدمات الطبية بالمجان للبسطاء من أبناء زفتى الذين ظلوا يعانون طويلاُ و يذوقون الأمرين وهم يتنقلون من مكان إلى آخر طلبا للعلاج فى أى مستشفى قريب من مدينة ومركز زفتى بعد أن توقف العمل بهذا المستشفى أكثر من 13 عاما .

ويشهد الله أن الإعلامية ريهام سعيد كان لها دور كبير فى هذا الإنجاز لأنها كانت على قناعة تامة بأننى بالفعل لم أكن أنتظر شيئا من وراء قيامى بالسعى لتنفيذ مشروع تطوير المستشفى، ولم يكن فى خاطرى آنذاك إلا شيئا واحداً وهو كيف أكون سبباً فى رسم البسمة على وجوه أهل بلدى فى زفتى.

لقد خاضت معى ريهام سعيد هذا المشوار الطويل الذى لم يكن سهلاً أو مفروشا بالورود فأعداء النجاح كانوا يتربصون دائما بكل إنجاز يتم فى هذا الشأن بل كانوا يتفننون فى إطلاق الشائعات تارة وفى التقليل من أهمية ما يجرى على أرض الواقع تارة أخرى أو التشكيك فى الأهداف النبيلة التى كنا نسعى إليها من وراء هذا المشروع ، ولكن بتكاتف المخلصين استطعنا ان نصل الى المحطة الاخيرة وتحول الحلم الى حقيقة يراها الجميع رأى العين.

وبينما أكتب الآن عن ريهام سعيد أتوجه إلى الله عز وجل بأن ينعم عليها بالشفاء العاجل وأن تتجاوز محنة المرض كعادتها دائما فى تجاوز الأزمات الكثيرة التى مرت بها من قبل .

ولا يسعنى إلا أن أقول لها الآن ومن خلال هذا المقال:

ريهام سعيد .. سلامتك