الخميس 04 يوليه 2019 الموافق 01 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

حوادث

الحبس 3 سنوات للمطربة شيما فى "تسهيل الدعارة"

الخميس 04/يوليه/2019 - 03:19 م
جريدة الدستور
محمد عيسي
طباعة
قضت محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار هشام زين العابدين، وأمانة سر سامي غريب ومحمد عبدالحكيم، الخميس، بمعاقبة 20 متهمًا، بينهم المطربة "شيما" كونوا شبكة دولية للاتجار في البشر، بالحبس 3 سنوات.

كانت قد وجهت النيابة للمتهمين عقب انتهاء التحقيقات في القضية رقم 8 لسنة 2019، اتهامات ممارسة الدعارة، وتسهيل الفجور.

وشمل قرار الإحالة كل من "سيد. ح. ع"، و" تامر. م. س"، و"محمود. ص. م"، و"أيمن. م. س"، و"محمد. ح.ع"، و"محمد. س. ا"، و"صالح. م. م"، و"بكر. س. ش"، و"غادة. س. ش"، و"يوسف. م. س"، و"يوسف. م. س"، و"دعاء.ج.م"، و"ياسمين.س.ش"، و"فاطمة.م.ع"، و"شيماء.أ.ع"، مطربة، و"زينب.ع.ح"، و"سهام.ع.ي"، و" بسمة.ع.ك".

كشفت تحقيقات النيابة عن ورود معلومات لهيئة الرقابة الإدارية، عن تكوين 20 متهمًا شبكة دولية للاتجار في البشر من المصريين والأجانب من جنسيات عربية وأوروبية، لتورطهم في جرائم استغلال حاجة بعض السيدات وممارسة الضغوط عليهم للاشتراك في أعمال منافية للآداب وجلب مخدر الهيروين والأيس والكرستال والترامادول من تركيا والهند عبر المنافذ الجوية والبرية وترويجها على عملائهم من الشباب.

وأضافت التحقيقات، أنه عقب استصدار إذن من النيابة العامة، بأعمال المراقبات السرية للمتهمين، والتي أسفرت عن تأكيد الوقائع وتوثيقها بالصوت والصورة، صدر قرار بضبط كل المتهمين وتفتيش مقرات سكنهم وعملهم في أحد الكافتيريات "المشبوهة" في المهندسين.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه عقب استصدار إذن من النيابة العامة بضبط المتهمين، توجهت عناصر من الرقابة الإدارية مدعومة بمجموعات من القوات الخاصة بوزارة الداخلية، وتمكنت من ضبط المتهمين.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

البترول تعلن عن كشف جديد بحقول منطقة سيناء

منذ ساعة

الداخلية تعلن مواعيد فتح أبواب ستاد القاهرة لمشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا.. وتناشد الجماهير الالتزام بالتعليمات

منذ ساعة و 20 دقيقة

"مات الحريف".. رحيل مكرم جاد مصور لحظة اغتيال السادات

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جمهورى بالموافقة على الاتفاق الحكومى مع قبرص بشأن خط أنابيب غاز

ads

الصور

image description

شاهد تدريب المنتخب الاول استعدادًا لدورال16

image description

نجوم الفن في عزاء الراحل عزت أبوعوف

image description

ملخص تعادل تونس مع موريتانيا

image description

90 صورة.. ترصد مباراة غانا وغينيا بيساو

image description

الجماهير تشعل مباراة غانا وغينيا

ads

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بالموافقة على الاتفاق الحكومى مع قبرص بشأن خط أنابيب غاز

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى غرق سيارة بمصرف زراعى بالوادى الجديد

رسالة من "كهربا" تؤكد رحيله عن الزمالك

أسرة المطربة شيما تحضر جلسة الحكم عليها في "تسهيل الدعارة"

ستوديو

إنقاذ حيوانات أليفة من الموت بسبب الفيضان في سيبيريا (فيديو)

الداخلية تهيب بالجماهير الالتزام باجراءات دخول ستاد القاهرة

انهيار أرضي وإجلاء 800 ألف شخص حصيلة فيضانات اليابان (فيديو)

سما المصري تهدد: "لو مدخلتش ماتش مصر هقعد قدام الاستاد بالمايوه"

ads

رياضة

أونيانجو : أزمة اللاعبين انتهت وهدفنا اسعاد الشعب الأوغندي

سيسيه : المنتخب الأوغندي منافس جدير بالاحترام

مواجهة الـ"كلاسيكو" الأولى في اكتوبر على أرض برشلونة

أشلي بارتي والأمريكية سلون ستيفنز تتأهلان لثالث أدوار "ويمبلدون" للتنس

الرئيس نيوز

إيران تستدعي السفير البريطاني على خلفية احتجاز ناقلة النفط في جبل طارق

الموافقة على مشروع قرار "الحد الأدنى للأجور"

خمس رسائل من سامح شكري للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي

وكيل "اتصالات النواب": اعتماد التصويت الإلكتروني للجمعيات العمومية للشركات خطوة للتحول الرقمي

منوعات

باحثون: أكبر بقعة طحالب فى العالم تمتد بين إفريقيا والمكسيك

ثوب ارتدته النجمة إليزابيث تيلور في حفل الأوسكار يعرض في مزاد

"طيران الإمارات" تستأنف رحلاتها إلى السودان الاثنين المقبل

بقرة هندية تشتهر بمهاراتها الرائعة في كرة القدم

كشكول

"الأعلى للجامعات" يتفقد كلية الذكاء الإصطناعي بجامعة كفرالشيخ

برنامج تدريبي مكثف لتدريب مُعلمي وعاملي "الوادي الجديد"

"بسبب التبرعات".. إحالة مديرا مدرستين بالإسماعيلية للتحقيق

ننشر جدول امتحانات الفرصة الثانية للأول الثانوي

إسلام سياسي

"داعش" يعلن مسئوليته عن التفجير الانتحاري في تونس

داعشية تطعن حارسها في مخيم سوريا وفرت هاربة

"طالبان" تطلق سراح 42 جنديًا أفغانيًا فى إقليم جوزجان

كاتب خليجي: الإخوان تنظيم منغلق ولن يقوم بمراجعات فكرية حقيقية

مقالات الرأي
ماجد حبته
برلمانيون يهدّدون القضاء!
سيد عبدالقادر
ما أكثر المتحرشين حولنا
صفوت البياضي
وقفة من أجل أجيال واعدة
أحمد بهاء الدين شعبان
سيرة البطل المصرى
المزيد
ads

الثقافة

رئيس "التنمية الثقافية" يشهد عرض "الطرف الأول والطرف الثاني" بالهناجر

26 يوليو حفل محمود التهامي بساقية الصاوي

السبت.. عرض فيلم "طفح الكيل" بسينما الهناجر

مشروع فنوغرافية والليلة الكبيرة بمركز الحرية للإبداع

صفحتنا ع الفيس بوك