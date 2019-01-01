الحبس 3 سنوات للمطربة شيما فى "تسهيل الدعارة"

قضت محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار هشام زين العابدين، وأمانة سر سامي غريب ومحمد عبدالحكيم، الخميس، بمعاقبة 20 متهمًا، بينهم المطربة "شيما" كونوا شبكة دولية للاتجار في البشر، بالحبس 3 سنوات.



كانت قد وجهت النيابة للمتهمين عقب انتهاء التحقيقات في القضية رقم 8 لسنة 2019، اتهامات ممارسة الدعارة، وتسهيل الفجور.



وشمل قرار الإحالة كل من "سيد. ح. ع"، و" تامر. م. س"، و"محمود. ص. م"، و"أيمن. م. س"، و"محمد. ح.ع"، و"محمد. س. ا"، و"صالح. م. م"، و"بكر. س. ش"، و"غادة. س. ش"، و"يوسف. م. س"، و"يوسف. م. س"، و"دعاء.ج.م"، و"ياسمين.س.ش"، و"فاطمة.م.ع"، و"شيماء.أ.ع"، مطربة، و"زينب.ع.ح"، و"سهام.ع.ي"، و" بسمة.ع.ك".



كشفت تحقيقات النيابة عن ورود معلومات لهيئة الرقابة الإدارية، عن تكوين 20 متهمًا شبكة دولية للاتجار في البشر من المصريين والأجانب من جنسيات عربية وأوروبية، لتورطهم في جرائم استغلال حاجة بعض السيدات وممارسة الضغوط عليهم للاشتراك في أعمال منافية للآداب وجلب مخدر الهيروين والأيس والكرستال والترامادول من تركيا والهند عبر المنافذ الجوية والبرية وترويجها على عملائهم من الشباب.



وأضافت التحقيقات، أنه عقب استصدار إذن من النيابة العامة، بأعمال المراقبات السرية للمتهمين، والتي أسفرت عن تأكيد الوقائع وتوثيقها بالصوت والصورة، صدر قرار بضبط كل المتهمين وتفتيش مقرات سكنهم وعملهم في أحد الكافتيريات "المشبوهة" في المهندسين.



وأشارت التحقيقات، إلى أنه عقب استصدار إذن من النيابة العامة بضبط المتهمين، توجهت عناصر من الرقابة الإدارية مدعومة بمجموعات من القوات الخاصة بوزارة الداخلية، وتمكنت من ضبط المتهمين.