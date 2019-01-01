مصرع وإصابة 9 أشخاص بسبب ألعاب نارية في بيلاروسيا

لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون على الأقل بجروح في العاصمة البيلاروسية مينسك، أثناء احتفالات بالألعاب النارية في ذكرى استقلال البلاد.



وذكرت تقارير إخبارية - حسبما أفادت اليوم الخميس- أن الشخص المتوفى امرأة، وتوفيت بسبب إصابتها في رقبتها بقطعة معدنية متطايرة من آلة محطمة لإطلاق ألعاب نارية، مضيفة أنه تم سماع دوي ضخم بعد 3 دقائق من انطلاق الاحتفالات، تبعه صوت تهشم زجاج بنايات قريبة من موقع الاحتفالات، فيما تصاعد دخان رمادي كثيف.



وقال وزير الصحة البيلاروسي "فلاديمير كارانيك" إنه تم نقل ثمانية أشخاص إلى مستشفيات العاصمة بعد الحادثة.



من جهتهم، قال شهود عيان: "إن التفجيرين تسببا في انكسار زجاج مركز رياضي محلي، إلى جانب زجاج نوافد العديد من الشقق المجاورة".