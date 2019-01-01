سيسيه : المنتخب الأوغندي منافس جدير بالاحترام

أكد أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال لكرة القدم، أن منتخب أوغندا منافس جدير بالاحترام ويملك مجموعة جيدة من اللاعبين.



ويلتقي المنتخب السنغالي مع نظيره الأوغندي غدا الجمعة في دور الستة عشر ببطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في مصر.



وقال سيسيه في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس:"إن أوغندا فريق قوي دفاعيا ومنظم ويضع هجوم منافسه دائما في موقف صعب لقوة خط دفاعه لذلك سوف أضع خطة فنية لكسر التكتلات الدفاعية واختراق صفوفهم للتسجيل في مرماهم".



وأكد سيسيه أن فريقه استعد جيدا للقاء كما أنه متفائل بالمباراة ولديهم الحماس والرغبة القوية للفوز والصعود لدور الثمانية.



وأردف:" منتخب السنغال يملك مجموعة جيدة جدا من اللاعبين. وقوام المنتخب الحالي تم بنائه خلال الأعوام الأربعة الماضية".



وعن موعد إقامة البطولة لأول مرة في شهر يونيو أكد:" بطولة أمم إفريقيا دائما ما تسبب جدلا واسعا خاصة في موعد إقامتها الذي يتعارض مع إلتزامات اللاعبين المحترفين في أوروبا ورغم تغيير موعد البطولة إلا أن اللاعبين ملتزمين مع أنديتهم ببداية الموسم نهاية يونيو وهو ما لم يمنحهم راحة كافية".



وأضاف: "إقامة البطولة في فصل الصيف ليس جيدًا خاصة مع ارتفاع دراجات الحرارة والجفاف قائلا سوف نري نتائج هذه التجربة لاحقا.



وردا علي سؤال حول تقييمه للبطولة تنظيميا قال:"التنظيم رائع في كل شيء سواء فندق الإقامة وملاعب التدريب".



وأبدي سيسيه حزنه من عدم وجود جماهير في باقي المباريات ما عدا مباريات مصر متمنيا أن يكون هناك جمهورا كبيرا في مباراة الغد أمام أوغندا.



واختتم تصريحاته قائلا:"إن منتخب السنغال قادر علي الصعود إلى الأدوار النهائية، وأن الجميع داخل الفريق يسعى إلي ذلك".