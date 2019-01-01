جامعة الأزهر بأسيوط تعقد ندوة تثقيفية لطلاب مدرسة النور

زار طلاب وطالبات مدرسة النور بأسيوط قسم الحيوان بجامعة الأزهر بأسيوط واستمع الطلاب لندوة تثقيفية عن الحيوانات والأحياء المائية.



جاء ذلك تحت إشراف مركز المكفوفين وضعاف البصر بجامعة الأزهر بأسيوط برئاسة الدكتور نبيل يونس مدير المركز.



وتفقد الطلاب متحف علم الحيوان بكلية علوم بجامعة الأزهر بأسيوط وتعرفوا على مجسمات الحيوانات المحنطة عن طريق اللمس مع شرح واف من الدكتور الدوشي مهدي المدرس بقسم الحيوان بكلية العلوم بجامعة الأزهر وقد رافق الطلاب والطالبات الأستاذ محمد جلال مدير مدرسة النور المكفوفين والأستاذة نوال طه الشريف مدرسة الحاسب الآلي ومنسق التخطيط والمشروعات بالمدرسة.



وأكد الطلاب على قيمة المعلومات المستفادة من الندوة ومن التعرف على الحيوانات المحنطة بالمتحف.