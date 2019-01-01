السبت.. عرض فيلم "طفح الكيل" بسينما الهناجر

تستضيف سينما الهناجر، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء السبت المقبل، الفيلم الروائي الطويل "طفح الكيل"، وذلك ضمن نشاط نادي السينما الإفريقية الشهري والذي يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بالتعاون مع قطاع الصندوق.



فيلم "طفح الكيل" للمخرج المغربي "محسن بصري"، وتدور أحداثه حول إدريس الذي يرحل برفقة زوجته إلى الدار البيضاء لحاجة ابنهما لعناية طبية في المستشفى لعدم قدرته على تحمل صداع حاد يلازمه منذ أسابيع، يقفز علي من جسر جراء اكتئاب مزمن لكنه ينجو من محاولة الانتحار ليتم نقله إلى نفس المستشفى.



والجدير بالذكر أن الفيلم فاز بجائزة أحسن فيلم لمسابقة أفلام الحريات في الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية لعام 2019.



ويعقب عرض الفيلم ندوة يديرها الناقد السينمائي فاروق عبد الخالق، كما يعرض الفيلم في السابعة مساء السبت 13 يوليو بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.