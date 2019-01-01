عبدالعال في مؤتمر روسيا - إفريقيا: موسكو شريك موثوق يمكن الاعتماد عليه

أبرز الموقع الرسمي لمجلس النواب الروسي "الدوما" كلمة رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، خلال مشاركته في مؤتمر "روسيا - أفريقيا".



وتناول موقع "الدوما" اليوم الخميس- مقتطفات من كلمة الدكتور علي عبدالعال، والذي أكد أن روسيا شريك أساسي في مشروعات التنمية الاقتصادية المستدامة بمصر وأفريقيا، استنادًا إلى مبادئ الاحترام المتبادل، وتحقيق المصلحة المشتركة.



وأضاف عبدالعال قائلا: "إن روسيا شريك موثوق يمكن الاعتماد عليه في الأوقات الصعبة، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يولي اهتماما لتنمية العلاقات بين بلاده وإفريقيا".



وأوضح أن العلاقات بين روسيا والدول الأفريقية تتطور في كل الاتجاهات، مشيرا إلى أن التعاون الاقتصادي يمثل أولوية كما أنه يتطور أيضًا في القطاع الزراعي والمجالات الإنسانية والتعاون مع الشباب، لافتا إلى أن تعزيز العلاقات كان ولا يزال أولوية عمل برلمانات روسيا والدول الأفريقية.



وكان رئيس مجلس النواب أجرى حوارا أمس الأربعاء، مع قناة "روسيا اليوم"، أكد خلاله أن العلاقات "المصرية - الروسية" تاريخية ومتنامية، موضحا أن التنسيق بين البلدين انعكس على زخم وقوة العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية بينهما.



وأضاف أن القمة الروسية الأفريقية في أكتوبر المقبل ستكون فرصة كبيرة للاستثمار في القارة السمراء، مشيرا إلى أن مصر بخبراتها وعلاقاتها داخل وخارج القارة الأفريقية تمثل جسرًا يدعم العلاقات الروسية الأفريقية.



وقال إن مصر لديها كل عوامل الأمن والاستقرار، لافتا إلى قانون الاستثمار الجديد الذي يضمن الأمان للاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن روسيا من جانبها تساهم في إرساء الأمن والسلم الدوليين.