استجابة لـ"لدستور".. القضاء على كلب مسعور عقر 4 أطفال بزفتى

فى استجابة سريعة من محافظ الغربية استطاعت مديرية الطب البيطرى القضاء كلب مسعور بعدما عقر أطفال بعد نشر "الدستور"، أمس.



كانت قرية الحارون التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، شهدت حالة من الذعر والفزع، بين أهالي القرية؛ بسبب عقر كلب ضال 4 أطفال، خلال اليوم والأمس.



وأكد الحاج أحمد محمود، من أهالي القرية، أن أهالي القرية يعيشون في رعب وفزع منذ أمس، بعد أن عقر كلب ضال 4 أطفال بالقرية، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، مشيرًا إلى أن الأهالي قاموا بغلق أبواب المنازل والشقق على الأطفال وكبار السن خوفًا عليهم.



وطالب الأهالي، محافظ الغربية، بسرعة تكليف مديرية الطب البيطري، بقتل تلك الكلاب الضالة، خشية على أرواح أبنائهم، مشيرين إلى أن أئمة المساجد قاموا بتحذير المواطنين عبر مكبرات الصوت.



وأكد مصدر بالطب البيطري، أنه جار دراسة شكاوى المواطنين، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.