التاريخ الأسود لدور المزادات البريطانية وبيعها الآثار المسروقة

نشرت مجلة "فوربس" الأمريكية تاريخ دور المزادات البريطانية والتي اشتهرت ببيع الآثار القديمة المسروقة من عدد كبير من الحضارات العالمية.



وقالت المجلة إن بيع دار كريستي للمزادات تمثال نصفي مسروق للملك توت عنخ آمون، والذي يعتقد أنه سرق من معبد الكرنك يضع المتاحف والمزادات في بريطانيا تحت الأضواء.



وتابعت أن كريستي تواجه ضغوط ضخمة مع اقتراب عقد المزاد المقرر له اليوم وعرض التمثال الفرعوني البالغ عمره 3 آلاف عام للبيع بمبلغ 4 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 5.1 مليون دولار أمريكي.



وأضافت أن كريستي وجدت نفسها متورطة مرة أخرى في جدل حول سرقة كنوز وطنية، حيث أكد عالم الآثار المصري زاهي حواس أن التمثال سرق من معبد الكرنك خلال فترة السبعينات، إلا أن كريستي تزعم أنها حصلت على التمثال بطرق قانونية.



وأشارت إلى أن أزمة مصر وكريستي ليست الأولى من نوعها، حيث واجهت عدد من دور المزادات والمتاحف البريطانية، اتهامات مماثلة عن مصدر بعض الآثار المعروض للبيع.



وأوضحت أنه خلال شهر أبريل الماضي، رفضت الحكومة الإثيوبية عرض من متحف فيكتوريا وألبرت لإعارة قطع أثرية يعتقد أن القوات البريطانية سرقتها عام 1868.



وقال مصدر في الحكومة الإثيوبية "لقط طالبنا إعادة تراثنا مرة أخرى والذي نهب قبل 150 عامًا".

بينما قال أفريم آمار، مدير المتحف الوطني الإثيوبي: "من الواضح أن من أين أتت هذه الكنوز ومن ينتمون إليها، طلبنا الرئيسي لم يكن أبدا استعارة الآثار وإنما استعادة تلك الكنوز التي تم نهبها بطريقة غير قانونية".



وفي فرنسا، أوصى تقرير صدر عام 2018 بتكليف من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعادة المتاحف الفرنسية مجموعات تم أخذها "دون موافقة" من المستعمرات الإفريقية السابقة.