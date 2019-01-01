محافظة القاهرة تزيل عشش ومدابغ سور مجرى العيون والعشوائيات

بدأت صباح اليوم حملة مكبرة استمراًرا لقرار تنفيذ الإزالات بمنطقة المدابغ بحى مصر القديمة برئاسة اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وإشراف حكمدار العاصمة ومشاركة نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب ومساعد الفرقة ومدير شرطة المرافق لقطاع الجنوب ورئيس حى مصر القديمة ومسئولى الحى.



وصرح نائب المحافظ أنه جرى استخدام 15 حفارًا و100 عامل و3 لوادر في عمليات إزالة المدابغ والعشش الموجودة بالمنطقة، تنفيذًا لتعليمات محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من تلك الإزالات فى الفترة المحددة لإخلاء منطقة المدابغ، تمهيدًا لتطويرها وجارى المتابعة.



ومن جانبه قال مصدر مسئول داخل وحدة تطوير العشوئيات إن الجدول الزمني الخاص بالانتهاء من مدابغ سور مجرى العيون شهر واحد يتم فيه تسلم المنطقة لتنفيذ المخطط الخاص بها بجعلها مزارًا سياحيًا والاستفادة من الأثر التاريخي بها، حسب أجندة الدولة التطويرية الخاصة بإرجاع القاهرة إلى سيرتها الأولى.