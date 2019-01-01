"أوقاف الإسكندرية" تنشر الخطة الدعوية لشهر ذي القعدة

أعلنت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة، والدكتور عبد الرحمن نصار وكيل المديرية، الخطة الدعوية لشهر ذي القعدة، تحت عنوان "الأشهر الحرم والفريضة العظمى".



وقال الشيخ حسن عبد البصير مدير عام الدعوة، إن الخطة مقسمة على 4 أسابيع، يبدأ الأسبوع الأول بأمسية اليوم الخميس، بعنوان "الأشهر الحرم وحاجتنا إلى السلام" وهو السلام النفسي والسلام الأسري، والسلام المجتمعي بل والسلام العالمي، بالإضافة إلى السلام الذي يفرض على الحاج بعد إحرامه ألا يقتل صيدًا ولا يجادل أحدًا، بل يتجرد في رحلة روحية تبعث السلام في نفسه وتشرق في من حوله.



وأضاف أن الاوقاف تستكمل أمسيات الأسبوع الأول بدروس تحت عنوان "فلا تظلموا فيهن أنفسكم"، حول تحري الحلال وسبب قبول العبادة، وقضاء الديون والتحلل من المظالم.



أما الأسبوع الثاني فيدور حول الحج وتاريخ الإسلام، والحج مدرسة تربوية، الحج وتحقيق وحدة الأمة، الحج بين السماحة والاستطاعة.



ويتضمن الأسبوع الثالث الحديث عن الحج وتحقيق العبودية الكاملة لله، الحج بين التزين بلباس الآخرة وخلع لباس الدنيا، الوقوف مع الأمة أولي من النافلة.



ويتناول الأسبوع الرابع، الإنابة في الحج، الحج مناسك وتاريخ، التيسير في الحج، أفضل أيام الدنيا عشر ذي الحجة.



وأشار "عبد البصير" إلى أن الخطة الدعوية لشهر ذي القعدة، تستهدف 10 مساجد من كل إدارة أسبوعيا بما يمثل 110أمسية أسبوعيا، و440 أمسية شهريًا، ويتم تغييرها أسبوعيًا، بنائًا على توجيهات وزير الأوقاف، ووكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية.