11 قيادة تنفيذية بالمنيا ضمن مسابقة التميز الحكومي التابعة لـ"التخطيط"

تجري وزارة التخطيط والإصلاح الإداري مسابقة التميز الحكومي على مستوى الجمهورية تحت رعاية مجلس الوزراء، وتقدم للتنافس بالمسابقة 11 قيادة تنفيذية ما بين رؤساء إدارة مركزية ورؤساء قطاعات ومديري إدارات ومديري عموم تقدموا لهذه المسابقة بمحافظة المنيا.



وقال مصدر مسئول بديوان عام محافظة المنيا أن من أبرز المتقدمين لنيل هذه الجائزة المهندس أبو الخير مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالمنيا والمهندس محمد سيد رئيس مركز ومدينة المنيا والدكتور احمد أبو غنيمة مدير إدارة وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة والمهندس نيازى مصطفى رئيس وحدة تطوير العشوائيات ومنال عبد السلام مدير مكتبة مصر العامة.



وأشار المصدر بأنه سيتم إعلان الفائزين بتلك الجائزة عقب الانتهاء من إجراء المقابلات الشخصية والاختبارات العامة للمتقدمين.