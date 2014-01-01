مدرس بطب أسيوط يحصد جائزة سويسرية لأفضل بحث لجراحة العمود الفقري

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث عن فوز الدكتور بلال عثمان النادي المدرس بقسم جراحة العظام بكلية الطب بالجامعة بجائزة أفضل بحث في مجال جراحة العمود الفقري على مستوى الشرق الأوسط لعام 2019م والمقدمة من الجمعية الدولية السويسرية لجراحة العمود الفقري وذلك مناصفة مع الدكتور هاني عبد الجواد مدرس جراحة العظام بجامعة الأزهر.



وأوضح الدكتور بلال النادي أن تلك الجائزة يتنافس فيها أطباء جراحة العمود الفقري تحت سن الـ40 من كافة بلدان الشرق الأوسط.



وأضاف أن بحثه الذي تقدم به للفوز بجائزة الجمعية الدولية لجراحة العمود الفقري تناول طريقة مبتكرة لإصلاح التشوه الشديد بالعمود الفقري وقد تم إجراء هذه الجراحات المعقدة بوحدة جراحة العمود الفقري بقسم جراحة العظام بمستشفى الجامعي بنسب نجاح عالية وذلك تحت إشراف الدكتور فيصل فهمي ادم رئيس القسم والدكتور محمد المشتاوى أستاذ جراحة العمود الفقري.



هذا وتم نشر البحث فى مجلة الجمعية الأوربية لجراحة العمود الفقري والتي تعد واحدة من المجلات الطبية الرائدة والمتخصصة فى مجال جراحة العمود الفقري على مستوى العالم.



من الجدير بالذكر أن الدكتور بلال النادي حاصل على دكتوراه في إصلاح تشوهات العمود الفقري من جامعة أسيوط عام 2016 وزمالة لإصلاح تشوهات العمود من ألمانيا وله سبعة أبحاث علمية دولية فى مجال جراحات العمود الفقري.



يذكر أن هذه الجائزة قد سبق وفازت بها الدكتورة ناريمان ابوالعيون مدرس جراحة العظام بالقسم وذلك عام 2014 وهو ما يؤكد على ريادة القسم على مستوى الشرق الأوسط.