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رياضة

روما يتطلع لاستعادة نجمه السابق

الخميس 04/يوليه/2019 - 02:09 م
جريدة الدستور
وكالات
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يبحث روما إمكانية استعادة لاعبه الدولي الهولندي السابق، كيفين ستروتمان، الذي يلعب حاليًا بقميص مارسيليا الفرنسي.

وحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، عرض روما على ستروتمان إمكانية العودة لصفوفه، بدءًا من الموسم المقبل.

ويسعى مارسيليا لاستقدام الفرنسى ستيفن نزونزي، نجم روما الحالي، وهو ما يرحب به مسئولو الذئاب، لكن بشرط استعادة ستروتمان.

ويعتبر نزونزى هدفًا لموناكو وليون أيضًا، إلا أن رغبة روما في استعادة ستروتمان، قد تجبر النادي الإيطالي على إجراء صفقة تبادلية مع مارسيليا.

وخاض ستروتمان 35 مباراة بقميص مارسيليا، خلال الموسم المنصرم في مختلف المسابقات، حيث سجل هدفًا وحيدًا وصنع 5 أخرى.
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