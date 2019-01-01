زراعة القليوبية: توزيع 18 ألف طن أسمدة للاستفادة منها في محصول الذرة

أكد المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية أنه تم توزيع ١٨ ألف طن اسمدة على المزراعين للاستفادة بها في زراعة محصول الذرة، مشيرا ان المديرية بها فائض ١٧. ٨٧ ألف طن من الأسمدة بالمخازن لم يتم توزيعها حتى الآن على الجمعيات الزراعية.



وأضاف وكيل الوزارة في تصريحات صحفية أنه لا توجد أزمة في الأسمدة وكل ما يثار بشأن نقص الأسمدة مجرد محاولات من التجار في السوق السوداء لرفع الأسعار.



وأوضح زايد أن فرق المتابعة والإرشاد الزراعي بالمديرية تتابع مع الجمعيات الزراعية بالقرى أولا بأول عمليات صرف الأسمدة الزراعية من الجمعيات الزراعية وفقا للقواعد المعمول بها، مؤكدا أنه لاتوجد أي شكاوى حتى الآن من ارتفاع أسعار الأسمدة بالسوق السوداء نتيجة توافر البديل الحكومي بالجمعيات الزراعية للقضاء على شكاوى المزراعين.