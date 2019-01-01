رفع جلسة التحفظ على أموال متهمي "خلية الأمل"

رفعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، الخميس، جلسة نظر طلب نيابة أمن الدولة العليا، بالتحفظ على أموال المتهمين بالقضية المعروفة بـ"خلية الأمل" ومنعهم من السفر خارج البلاد، لصدور القرار.



وتضم قائمة المتهمين في القضية رقم 930 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا، كلا من مصطفى عبدالمعز، وأسامة العقباوى، وعمر الشنيطى، وحسام مؤنس، وزياد العليمي، وهشام فؤاد، وحسن بربرى وأحمد تمام وخالد أبوشادى.



كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، كلف النيابة بفتح التحقيق في القضية، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن المخطط العدائي الذي أعده قيادات الجماعة الهاربين للخارج يتزعمهم الإخوانيان محمود حسين، وعلى بطيخ، والإعلاميان الإثاريين معتز مطر ومحمد ناصر والمحكوم عليه الهارب أيمن نور، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم مملثو القوى السياسية المدنية تحت مسمى "خطة الأمل" التى تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالى من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التى يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنًا مع احتفالات 30 يونيو.



وخطط المتهمون لإنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج، بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف، وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل االتواصل الاجتماعى، والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج.