عميد طب طنطا يفتتح مؤتمر أمراض السكر والغدد الصماء

افتتح الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، فعاليات المؤتمر الثانى لوحدة أمراض السكر والغدد الصماء بقسم طب الأطفال، اليوم، والذى تستمر فعالياته على مدار يومين بقاعة المؤتمرات بكلية الطب، تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة.



وأوضح عميد الكلية أن المؤتمر سوف يناقش الجديد فى أمراض السكر والغدد الصماء ومشاكل البلوغ وقصر القامة لدى الأطفال، موضحًا ان هذا المؤتمر يأتي فى ظل حرص الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة علي النهوض بالبحوث العلمية التطبيقية والارتقاء بالخدمات الطبية لتقديم خدمات علاجية مميزة بالمجان لقطاع كبير من المرضى البسطاء ومحدودى الدخل. وأضاف "غنيم" أن هناك طفرة غير مسبوقة في الإنشاءات بالمستشفيات الجامعية، من خلال عدد من المستشفيات المتخصصه بما فى ذلك مستشفى الأمراض الصدرية ومستشفى الجراحات الجديد ومركز الكلى والمسالك البولية، بالإضافة الى مستشفى خاص بالأطفال سيضم كافة وحدات قسم الأطفال. وقد شارك فى المؤتمر الدكتور عمرو زعير وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد سامى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور حامد الشرقاوى رئيس قسم طب الأطفال، ولفيف من أساتذة طب الأطفال بالجامعة.