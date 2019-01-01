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محافظات

نائبة بني سويف تزور مستشفى ناصر العام بحضور وكيل وزارة الصحة

الخميس 04/يوليه/2019 - 02:01 م
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد عبد الحفيظ
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زارت نهى الحميلى عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ناصر شمال بني سويف، اليوم الخميس، مستشفى ناصر العام وذلك بحضور  الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد بغدادي مدير إدارة الطب العلاجي وذلك لمتابعة سير العمل داخل المستشفى وحل المشاكل التى تقابل المواطنين أول بأول.

وتفقدت الحميلى وحميدة قسم الاستقبال بالمستشفى والذي سيتم نقله لمكان أخر داخل المستشفى وذلك لاستقبال عدد أكبر من المواطنين وذلك لتقديم خدمة صحية متكاملة في ظل الضغط المتزايد على المستشفى، وتم إصلاح أثنين من الاسانسيرات بتكلفه 160 ألف جنيه وجارى تشغيل أثنين آخرين خلال الأسبوع الجاري، وأشاد مرضى الغسيل الكلوى بالخدمات المتوفرة داخل المستشفى.

وقالت نهى الحميلى عضو مجلس النواب  إنه سيتم عمل تندات أعلى شبابيك التذاكر وأماكن صرف العلاج وذلك لحماية المترددين على هذه الأماكن من أشعة الشمس وسيتم توفير مقاعد للاستراحة بتلك الأماكن، وسيتم توفير كافة الاحتياجات للمستشفى بالتعاون مع مديرية صحة بني سويف.

وأوضح الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة صحة بني سويف أن المستشفى شهدت خلال شهر يونيو الماضي تردد عليها 34 ألف و587 مواطنًا على العيادات الخارجية، وإجراء 215 عملية جراحية، وعمل 2778 أشعة، وإجراء 1538 تحليل داخل المعامل، ودخول 2050 حالة إلى الأقسام الداخلية بالمستشفى، وتم افتتاح قسم خاص بالأورام لأول مرة داخل محافظة بني سويف وتم إجراء 7 عمليات جراحية ما بين أورام سرطان الغدة الدرقية وأورام اللسان وأورام سرطان الثدي.
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