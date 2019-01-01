محمود فؤاد.. نحات "فنون جميلة المنيا" بمشروع عن ذوى الاحتياجات الخاصة

فنان جديد أنجبته كلية الفنون الجميلة بجامعة، هو ليس الأول فقد سبقته النحاتة الشهيرة مي عبدالله، وغيرها ممن تميزوا وأخرجوا إبداعات فنية من الطين في مشاريع تخرجهم،أنه محمود فؤاد.



تمثال يحاول الجري فاقد قدمه اليسرى مستبدلًا إياها بأداة جري خاصة بالمسابقات الرياضية، يحمل في يده اليمنى شعلة، وأثناء جريه يمد يده اليسرى محاولا لمس أصابع رفيقته القعيدة على كرسي متحرك بعد أن فقدت قدميها، ليكونا وحدة واحدة، غير قابلة للكسر وقادرة على النجاح والاستمرار مهما كانت العقبات.



أختار طالب الفرقة الرابعة أن يكون مشروعه عن ذوي الاحتياجات الخاصة قائلا:" اخترتهم لأن الناس دي لازم يتعملها حاجة ويستاهلوا أكتر من كده".



١٦ يوما استغرقها "محمود" في نحت مشروعه الفني، مختتما: "دا مشروع هدفه تحدي الاعاقة، دا تحدي ارادة القوة، الاعاقة ليست نهاية االحياة، دائمًا هناك أمل".



٢١ مشروع تخرج تميز فيه قسم النحت بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، حاول خلالها الطلاب خروج ما تعلموه للنور وبث روحهم وشغفهم في اعمال فنية تلمس القلوب أولًا ثم تحصل على الدرجات العليا ثانيًا.