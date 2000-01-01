توصيل الغاز الطبيعي لـ4 قرى بالصف والتعاقد مع 10 آلاف منزل

أعلن المهندس خيري مرسي، رئيس مدينة الصف بالجيزة، توصيل الوصلات الرئيسية والفرعية لخطوط الغاز الطبيعي، لقرى الشوبك الشرقي وعرب أبو ساعد والمنيا والشرفا.



وأكد رئيس مدينة الصف، أنه تم ضخ الغاز بمنازل عرب أبو ساعد، وتم التعاقد لـ2000 منزل بعرب أبو ساعد و8000 منزل بالشوبك الشرقي.



وأضاف رئيس مدينة الصف، أن ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات محافظ الجيزة وتشديده على شركات توصيل الغاز للمنازل بسرعة الانتهاء من توصيل الغاز للقرى المحرومة بنطاق المحافظة.



وقال المهندس خيري مرسي، إنه جاري رفع كفاءة النظافة العامة بالمدينة والوحدات المحلية ودهانات العقارات بألوان موحدة حفاظا على المظهر العام لمدينة الصف.