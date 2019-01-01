انتشال جثة طافية بمياه النيل في شبرا الخيمة

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية من انتشال جثة طافية على نهر النيل أمام محطة الكهرباء بشبرا الخيمة، وتكثف الجهود لانتشال جثة أخرى.



تلقى اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، إخطارًا من العميد عادل الكفراوى مدير شرطة المسطحات، يفيد بالعثور على جثة طافية بمياه نهر النيل بشبرا الخيمة، فيما أكد الأهالي وجود جثة أخرى، وتكثف الجهود للبحث عنها.



انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري والمسطحات المائية، وتم انتشال الجثة، وتبين أنها مجهولة، وتم نقلها إلى مستشفى ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.