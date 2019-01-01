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حوادث

17 يوليو.. تجديد حبس 18 متهمًا بمحاولة إحياء ألتراس أهلاوى

الخميس 04/يوليه/2019 - 01:49 م
جريدة الدستور
حسام محفوظ
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حددت نيابة أمن الدولة العليا جلسة 17 يوليو، لنظر تجديد حبس 18 متهمًا من مشجعي النادي الأهلي، احتياطيًا على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة ألتراس الأهلى.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تهمة المشاركة مع آخرين فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وقررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى القضية.
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