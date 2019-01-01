الاحتفال بذكرى 30 يونيو بثقافة المنوفية

نظم قصر ثقافة شبين الكوم بفرع ثقافة المنوفية احتفالية تزامنا مع هذه المناسبة بالمركز الإعلامي بشبين الكوم، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والأدباء والشعراء.



بدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري، ثم كلمه لرئيس المركز الإعلامي وكلمة ترحيب بالسادة الحضور لمدير قصر الثقافة.



أعقب ذلك محاضرة ثقافية بعنوان "٣٠ يونيو في المنوفية" حاضرها هيثم شرابي، وتناول في حديثه عن أحداث الثورة عامة وفي المنوفية خاصة وما شهدته من تضامن وظهور روح المحبة والقوة بين شعبها.



وقد تخلل الاحتفالية بعض الفقرات الشعرية التي لاقت إعجاب الحضور منهم الشاعر حمدي فرحات والشاعرة مها عبد الرحمن، واختتم الحفل بعرض فني لفرقة الآلات الشعبية والتي تغنت باجمل اغاني التراث الفني القديم.