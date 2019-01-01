افتتاح منظومة التشخيص عن بعد بمستشفى الفرافرة المركزي

أعلن اللواء محمد الفحام رئيس مركز ومدينة الفرافرة، افتتاح وتشغيل وحدة العلاج عن بعد بمستشفى الفرافرة المركزي، وذلك بحضور وفد من مهندسي تركيب شبكات العلاج عن بعد ومركز معلومات المحافظة.



وأوضح "الفحام" أنه تم توقيع الكشف الطبي بنجاح على حالة مرضية كتجربة للمنظومة، مشيرا إلى أن هذه المنظومة تأتي في إطار توجيهات محافظ الإقليم وخطة المحافظة لسد العجز بالتخصصات الطبية ورفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة الحدودية.



هذه التقنية توفر كثير من الوقت للأطباء وتمكنهم من تغطية مناطق واسعة ومعالجة عدد كبير من المرضي إضافة إلى تتبع حالاتهم دون مغادرة العيادة الطبية الخاصة بهم.