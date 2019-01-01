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محافظات

تنظيم برامج وندوات وفعاليات بقصور الثقافة في أسيوط

الخميس 04/يوليه/2019 - 01:45 م
جريدة الدستور
أسيوط - محمد أبو شادي :
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أكد ضياء مكاوي مدير عام ثقافة أسيوط، على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة والمتاحة لقطاع الثقافة بالمحافظة، لما لها من أهمية في رفع وعي المواطنين وخلق جيل جديد من الشباب قادر على قيادة مستقبل الوطن.

وأشار "مكاوي" إلى ضرورة الاهتمام باكتشاف المواهب والحرف التراثية واليديوية والحفاظ عليها من الاندثار، موضحًا أهمية تنظيم ندوات ومحاضرات وورش عمل للفئات العمرية المختلفة تركز على قضايا مجتمعية متنوعة تساعد فى نشر القيم والمبادىء والقضاء على العادات والتقاليد الخاطئة ومواجهة الأفكار المتطرفة وبث روح الولاء والانتماء وحب الوطن.

وأوضح مدير عام ثقافة أسيوط أن تنظيم البرامج والفاعليات الثقافية مستمر في كافة قصور ودور الثقافة المنتشرة بكافة ربوع المحافظة لافتًا إلى تنظيم قصر ثقافة البداري لندوة ثقافية ضمن برنامج الثقافة العامة بعنوان "المرأة المصرية النموذج والقدوة" حيث تحدث عن المرأة المصرية ودورها علي مر العصور، وبرنامج الإبداع الصيفى بقصر ثقافة ديروط كما تم تنظيم عروض للمواهب من شابات المستقبل المبدعات بالبداري، وورشة رسم والفوم بقصر ثقافة ديروط، فضلًا عن ورشة الفنون التشكيلية بمكتبة الطفل والشباب بـ"الصبحة" تعبيرا عن ثورة يونيو بالرسم والتلوين على الصفحة.

واختتمت فعاليات الورشة بتكريم المواهب الفنية المتميزة، مضيفا أنه تم تنظيم ندوة مكتبية بعنوان الأدب المقارن ناقشها الدكتور يحيى محمد محمود بمكتبة المنفلوطي العامة، حيث تناول الحديث حول الأدب المُقارن وتعريفه وتنظم بمكتبة آل عابدين بقرية موشا ندوة تثقيفية بعنوان "تلوث البيئة" وتناولت الحديث كيفية الحفاظ على البيئة من التلوث والتخلص من القمامة بطريقة صحيحة وماهو التلوث البيئي وأنواعه، فضلًا عن تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية للطفل بقصر ثقافة أسيوط ضمن فعاليات برنامج نادي الطفل بالقصر ومنها عروض أفلام سينما الأفريقية الأطفال والتي يقدمها صندوق التنمية الثقافية وورشة أشغال فنية "تعليم الكروشيه" وتعليم غرزة السلسلة بالإضافة إلى إقامة ورشة تدريبية على الآلات الموسيقية وتعليم الغناء الفردي والجماعي.
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