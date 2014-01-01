أيرلندي يتهم الحكومة بالفشل بعد احتراق ابنته في قطر

كشفت صحيفة "إيريش ميرور" الأيرلندية، عن واقعة تعرض طفلة من أسرة أيرلندية، إلى حريق شديد كاد أن يودي بحياتها أثناء وجودها برفقة والديها في قطر، فيما فشلت التحقيقات في توجيه المسائلة لأي جهة نتيجة الأضرار البالغة التي أصابتها.



وذكرت الصحيفة في تقرير لها على موقعها الإلكتروني، أن والدي الطفلة اتهما حكومة بلادهما بالفشل في مساعدتهما على تحقيق العدالة لما وقع من ضرر أصاب طفلتهما.



وعرضت الصحيفة تفاصيل الواقعة قائلة، إن حياة كلا من "ليام وشينيد صوف" تغيرت منذ عام 2014، بعد أن أشعلت وحدة تكييف الهواء النار في ابنتهما "إليزابيث" البالغة من العمر ستة أشهر أثناء إقامتها في قطر.



وأشارت "ميرور الأيرلندية"، إلى أن الطفلة التي تبلغ من العمر الآن خمس سنوات، تعرض لندبات شديدة بسبب الحادث المروع.



وأوضح، أن وزير الخارجية الأيرلندي، سيمون كوفيني، التقى بهما في لندن لمناقشة قضية "إليزابيث" وأخبرهما أن هذه القضية ستكون لها أولوية لوزارة الخارجية.



وأضاف "ليام": "لقد بعث برسالة إلى وزير الخارجية القطري وتعاون معهم لمعرفة نتائج التحقيقات التي تمت حول الأمر، لكن الرد القطري جاء بأنه "قضاء وقدر"، وتم إغلاق التحقيق".



ورأى "ليام"، أن الحكومة لم تقم بما هو كاف رغم مرور ما يقرب من عامين على الحادث، وصرح بأن الحكومة فشلت في قضية "إليزابيث"، وأعتقد أن كتابة رسالتين على مدار خمس سنوات لا يكفي.



ووفقًا لما ذكرته "ميرور"، انتقلت العائلة من دبلن، إلى قطر حيث عمل "ليام" كمهندس مدني ضمن تحضيرات كأس العالم 2022.



من جانبها، تحدثت الأم "شينيد"، عن اللحظة المرعبة التي وجدت فيها ابنتها "إليزابيث" تشتعل، لافتة إلى أنه في غضون دقائق كانت الغرفة مشتعلة، مضيفة: "كانت تعاني من حروق بنسبة 60٪، لذا فإن 60٪ من جسدها يعاني من ندوب شديدة وحروق".



وكشف الزوجان، أن "إليزابيث" فقدت أصابعها وشعرها وأذنها وجزء من أنفها، وأصيبت بحروق شديدة وستحتاج إلى علاج مدى الحياة، كما أشارا إلى أن ابنتهما خضعت لعمليات جراحية متعددة استغرقت تسع ساعات في وحدة حروق خاصة في برمنجهام.



واستقر الزوجان وأطفالهما الثلاثة الآن، في المدينة الإنجليزية حتى يتمكنوا من الوصول إلى أفضل رعاية لإليزابيث، فيما لم يتحمل أي شخص مسؤولية الحريق.



وقال ليام: "اكتشفنا أن الشرطة أغلقت التحقيق في اليوم الذي غادرنا فيه قطر، وكان ذلك قبل انتهاء تقرير الحريق".



وتابع: "من الواضح تمامًا أن تقرير الشرطة يقول إن الحريق بدأ بسبب التثبيت غير الصحيح لوحدة التكييف".