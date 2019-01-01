الخميس 04 يوليه 2019 الموافق 01 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

الثقافة

ثقافة المنوفية تناقش "دور المرأة فى مواكبة الحداثة والتطور"

الخميس 04/يوليه/2019 - 01:44 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
طباعة
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددًا من المحاضرات الثقافية بفرع ثقافة المنوفية، حيث عقد قصر ثقافة السادات محاضرة بعنوان "دور المرأة في مواكبة الحداثة والتطور"، ألقتها سهام أبوالفتوح، وأشارت في حديثها إلى أننا نعيش في عصر يتطور بسرعة كبيرة، وعلى المرأة التوافق مع هذا التطور من حيث الفكر وطريقة التعامل مع الآخرين، وكذلك في تربية الأبناء بالطريقة الحديثة حتى يتوافقوا مع العصر الحديث.

أقام بيت ثقافة أشمون محاضرة تمكين ثقافي بعنوان "أهم أسباب الإعاقة لدى الأطفال" حاضرها الأستاذ محمد المخزنجي، وتحدث عن أهم أسباب الإعاقة لدى الأطفال التى قد تترك عبئًا ثقيلًا على الفرد والأسرة والمجتمع لما تحتاجه من إمكانيات مادية وبشرية كبيرة وتقسيم الإعاقة إلى مراحل، بالإضافة إلى التثقيف الصحي للأهل لتجنب الكثير من حالات الإعاقة التي قد تسعد أطفالنا وتسهم في بناء مستقبل أفضل للجميع.

بينما نظم بيت ثقافة سرس الليان محاضرة للشباب بعنوان "الحرية الشخصية عند الشباب"، وقام بإلقاء المحاضرة صفوت المالكي، وتضمنت المحاضرة عن رغبة الشباب بشكل طبيعي في التمتع بالاستقلال والحرية في شئونها الخاصة، ويعتبرون ذلك من أقصر الطرق إلى توكيد الذات وإثبات الشخصية والشعور بالوصول إلى مرحلة الشباب وتجاوز حالة الاعتماد على العائلة والأسرة، وببيت ثقافة دنشواي أقيمت محاضرة بنادي التكنولوجيا بعنوان "بنك المعرفة المصري"، حاضرها حسين خطاب، مدرب نادي التكنولوجيا بالموقع، تناول فيها تطوير العملية التعليمية من خلال بنك المعرفة المصري والمساهمة فى القضاء على الدروس الخصوصية وكيفية الدخول إلى بنك المعرفة وكيفية التسجيل عليه.

ناقشت مكتبة منشأة سلطان كتاب "مشكلة تعاطي المخدرات" للدكتور مصطفى سويفي، وتحدث فيها عن تعريف المخدرات، وكم أصبحت مشكلة هذه الفترة لانتشارها بين الشباب، كما أشار إلى كيفية الوقاية منها وذلك تحت إشراف مسئول النشاط.

كما قام بيت ثقافة ميت أبوالكوم بمناقشة قصة "أبطال حتى النصر" تأليف عبدالتواب يوسف، وقام بالمناقشة مسئول النشاط، وتحدث عن أبطال حرب أكتوبر والتضحية التي قدموها من أجل الوطن، فالوطن أغلى ما يضحي من أجله أي إنسان، فهو الأمل والمستقبل والحاضر والماضي.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 37 درجة

منذ يوم

كيف تحسب فاتورة الكهرباء فى منزلك بالأسعار الجديدة؟

منذ حوالي 5 ساعات

اليوم.. الفصل فى قرار التحفظ على أموال المتهمين بقضية خلية الأمل

منذ أقل من ساعتين

أسرة المطربة شيما تحضر جلسة الحكم عليها في "تسهيل الدعارة"

ads

الصور

image description

شاهد تدريب المنتخب الاول استعدادًا لدورال16

image description

نجوم الفن في عزاء الراحل عزت أبوعوف

image description

ملخص تعادل تونس مع موريتانيا

image description

90 صورة.. ترصد مباراة غانا وغينيا بيساو

image description

الجماهير تشعل مباراة غانا وغينيا

ads

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بالموافقة على الاتفاق الحكومى مع قبرص بشأن خط أنابيب غاز

رسالة من "كهربا" تؤكد رحيله عن الزمالك

أسرة المطربة شيما تحضر جلسة الحكم عليها في "تسهيل الدعارة"

البترول تعلن عن كشف جديد بحقول منطقة سيناء

ستوديو

دبلوماسية سابقة تكشف أهم الموضوعات المطروحة في القمة الأفريقية بنيجيريا

نجل أول من رفع علم مصر في حرب أكتوبر يروي تفاصيل مؤثرة في جنازة البطل

ساره التونسي ضيفة إدوارد في "القاهرة اليوم"

هل يلمح أبطال Breaking Bad لموسم جديد؟

ads

رياضة

روما يتطلع لاستعادة نجمه السابق

مانشستر سيتي يضم لاعب الوسط رودري في صفقة قياسية للنادي

برشلونة يصارع الكبار على لاعب يوفنتوس

خزينة فياريال تنتعش من صفقة رودري

الرئيس نيوز

ختام فعاليات التدريب البحرى الجوى المشترك "رمسيس 2019"

السيسي يوجه ببذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية للمواطنين وضبط الأسعار

مقترح برلماني بإطلاق قناة فضائية لمخاطبة المصريين بالخارج

عضو لجنة التفاوض من "قحت": لا اتفاق بين الحرية والتغيير والعسكري حتى الآن

منوعات

باحثون: أكبر بقعة طحالب فى العالم تمتد بين إفريقيا والمكسيك

ثوب ارتدته النجمة إليزابيث تيلور في حفل الأوسكار يعرض في مزاد

"طيران الإمارات" تستأنف رحلاتها إلى السودان الاثنين المقبل

بقرة هندية تشتهر بمهاراتها الرائعة في كرة القدم

كشكول

ننشر المصروفات الدراسية لكليات "الأهرام الكندية"

كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات بـ"تربية رياضية" حلوان

"خريجي الأزهر"عن هجمات النيجر: الإرهاب لا ينتمي للأديان

"برلمانيون" يشيدون بجهود تنظيم امتحانات الثانوية اليمنية في مصر

إسلام سياسي

"طالبان" تطلق سراح 42 جنديًا أفغانيًا فى إقليم جوزجان

كاتب خليجي: الإخوان تنظيم منغلق ولن يقوم بمراجعات فكرية حقيقية

موقع أمريكي يفضح تحركات قطر الإرهابية

داعش يواصل هجماته الإرهابية في سوريا

مقالات الرأي
ماجد حبته
برلمانيون يهدّدون القضاء!
سيد عبدالقادر
ما أكثر المتحرشين حولنا
صفوت البياضي
وقفة من أجل أجيال واعدة
أحمد بهاء الدين شعبان
سيرة البطل المصرى
المزيد
ads

الثقافة

الاحتفال بذكرى 30 يونيو بثقافة المنوفية

ثقافة المنوفية تناقش "دور المرأة فى مواكبة الحداثة والتطور"

ورش فنون تشكيلية بثقافة الأقصر

مناقشة تأثير الثقافة الغربية على الأدب في سوهاج

صفحتنا ع الفيس بوك