ثقافة المنوفية تناقش "دور المرأة فى مواكبة الحداثة والتطور"

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددًا من المحاضرات الثقافية بفرع ثقافة المنوفية، حيث عقد قصر ثقافة السادات محاضرة بعنوان "دور المرأة في مواكبة الحداثة والتطور"، ألقتها سهام أبوالفتوح، وأشارت في حديثها إلى أننا نعيش في عصر يتطور بسرعة كبيرة، وعلى المرأة التوافق مع هذا التطور من حيث الفكر وطريقة التعامل مع الآخرين، وكذلك في تربية الأبناء بالطريقة الحديثة حتى يتوافقوا مع العصر الحديث.



أقام بيت ثقافة أشمون محاضرة تمكين ثقافي بعنوان "أهم أسباب الإعاقة لدى الأطفال" حاضرها الأستاذ محمد المخزنجي، وتحدث عن أهم أسباب الإعاقة لدى الأطفال التى قد تترك عبئًا ثقيلًا على الفرد والأسرة والمجتمع لما تحتاجه من إمكانيات مادية وبشرية كبيرة وتقسيم الإعاقة إلى مراحل، بالإضافة إلى التثقيف الصحي للأهل لتجنب الكثير من حالات الإعاقة التي قد تسعد أطفالنا وتسهم في بناء مستقبل أفضل للجميع.



بينما نظم بيت ثقافة سرس الليان محاضرة للشباب بعنوان "الحرية الشخصية عند الشباب"، وقام بإلقاء المحاضرة صفوت المالكي، وتضمنت المحاضرة عن رغبة الشباب بشكل طبيعي في التمتع بالاستقلال والحرية في شئونها الخاصة، ويعتبرون ذلك من أقصر الطرق إلى توكيد الذات وإثبات الشخصية والشعور بالوصول إلى مرحلة الشباب وتجاوز حالة الاعتماد على العائلة والأسرة، وببيت ثقافة دنشواي أقيمت محاضرة بنادي التكنولوجيا بعنوان "بنك المعرفة المصري"، حاضرها حسين خطاب، مدرب نادي التكنولوجيا بالموقع، تناول فيها تطوير العملية التعليمية من خلال بنك المعرفة المصري والمساهمة فى القضاء على الدروس الخصوصية وكيفية الدخول إلى بنك المعرفة وكيفية التسجيل عليه.



ناقشت مكتبة منشأة سلطان كتاب "مشكلة تعاطي المخدرات" للدكتور مصطفى سويفي، وتحدث فيها عن تعريف المخدرات، وكم أصبحت مشكلة هذه الفترة لانتشارها بين الشباب، كما أشار إلى كيفية الوقاية منها وذلك تحت إشراف مسئول النشاط.



كما قام بيت ثقافة ميت أبوالكوم بمناقشة قصة "أبطال حتى النصر" تأليف عبدالتواب يوسف، وقام بالمناقشة مسئول النشاط، وتحدث عن أبطال حرب أكتوبر والتضحية التي قدموها من أجل الوطن، فالوطن أغلى ما يضحي من أجله أي إنسان، فهو الأمل والمستقبل والحاضر والماضي.