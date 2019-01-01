تداول 21 سفينة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، اليوم الخميس، 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 3 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة، بالإضافة إلى 29 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.



كما غادرت 815 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 44069 من البضائع العامة، منها عدد 78 سيارة نقل محملة بـ4071 طن قمح.



كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 38634 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 24260 طنًا، كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 7410 أطنان فوسفات و10200 طن علف و3100 طن رمل معبأة و3400 طن رمل.



كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 558 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 389 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1492 حاوية مكافئة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 15788 طن حديد و8373 طن خشب و8101 طن أرز معبأة و24200 طن ذرة و4500 طن ميثانول.