بولندا: لا يمكن اعتبار أوروبا موحدة بالكامل دون دول غرب البلقان

صرّح وزير الخارجية البولندي، ياتسيك تشابوتوفيتش، في حفل افتتاح قمة غرب البلقان، التي تعقد في بوزنان اليوم الخميس، إنه ليس من الممكن اعتبار أوروبا موحدة بالكامل دون دول غرب البلقان.



ونقلت وكالة الانباء البولندية عن وزير الخارجية القول: "نرغب في المقام الأول في زيادة الاستقرار والتنمية في المنطقة، من خلال تعاون أقوى مع دول غرب البلقان".



وأضاف: "نحن مقتنعون بأن تضمين هذه الدول في التيار الرئيسي للتكامل الأوروبي سيكون مثمرا بالنسبة للاتحاد الأوروبي كله وللقارة بأكملها، لأنه سيوسع مجال القيم المشتركة".



من ناحية أخرى، أعرب نائب وزير الخارجية البولندي، سيمون سينكوفسكي فيل سيك، عن أمله قبيل القمة، في أن يوافق المشاركون على بدء مفاوضات انضمام ألبانيا ومقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي في أكتوبر المقبل.