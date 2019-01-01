مانشستر سيتي يضم لاعب الوسط رودري في صفقة قياسية للنادي

أعلن مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تعاقده مع لاعب الوسط الإسباني رودري بعقد لمدة خمس سنوات قادما من أتلتيكو مدريد اليوم الخميس.



وكان أتلتيكو أعلن في وقت سابق أن سيتي دفع 70 مليون يورو (79 مليون دولار) قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب البالغ عمره 23 عاما.



وأكد سيتي بموقعه على الإنترنت أن الصفقة قياسية للنادي.



واجتازت الصفقة قيمة تعاقد سيتي مع الجزائري رياض محرز قادمًا من ليستر سيتي في يوليو- تموز- من العام الماضي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني (75 مليون دولار).



وأصبح رودري ثاني لاعب ينضم لفريق المدرب بيب جوارديولا هذا الصيف بعد الظهير الأيسر الإسباني أنجلينو قادما من أيندهوفن.