ضبط 207 مخالفات و80 متهمًا خلال حملة أمنية مكبرة بمطروح

شنت مديرية أمن مطروح، اليوم الخميس، حملة أمنية موسعة لإزالة الإشغالات وتحقيق الانضباط والأمن والأمان بالشوارع والميادين، بناءً على توجيهات اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، بمشاركة جميع قطاعات المديرية.



وأسفرت الحملة عن ضبط 26 قضية متنوعة، بإجمالي 207 مخالفات مختلفة الأنواع والأشكال، سلمت إلى مجلس ومدينة مرسى مطروح، و14 قضية تموينية متنوعة، بالإضافة إلى فحص 80 متهمًا في قضايا مختلفة ما بين أحكام جزئية، جنائية، مستأنف وغرامات ومخالفات.



فيما تمكنت الأكمنة الثابتة المعدة على طريق الإسكندرية- مطروح الساحلي، والأكمنة المتحركة داخل المدينة لإدارة مرور مطروح، من ضبط 448 مخالفة مرورية متنوعة بأنحاء المحافظة، تم التصالح الفوري في 67 مخالفة منها.