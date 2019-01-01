العراق وسلطنة عمان يوقعان مذكرة تفاهم في مجالي النفط والغاز

أكد نائب رئيس الوزراء لشئون الطاقة وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، حرص الوزارة على توطيد العلاقات مع دول الجوار ودول الإقليم العربي بما يطور الصناعة النفطية والغازية في البلاد.



جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم بين العراق وسلطنة عمان اليوم الخميس، في مجال النفط والغاز، ووقعها عن الجانب العماني وزير النفط والغاز محمد بن حمد.



وذكرت الوكالة الوطنية العراقية نقلا عن "الغضبان"، أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال النفط والغاز، بالإضافة إلى تصدير النفط الخام العراقي إلى سلطنة عمان واستيراد المشتقات النفطية من السلطنة وإنشاء مستودعات ومحطات لتخزين النفط الخام والمنتجات النفطية في كلا البلدين.



وأضاف، أن المذكرة نصت أيضًا على دراسة إمكانية إنشاء مصفاة نفط مشتركة في سلطنة عمان لتكرير النفط الخام المستورد من العراق، بالإضافة إلى استكشاف آفاق التعاون المشترك والفرص الاستثمارية المحلية في مجال صناعة النفط والغاز، والاستثمار في استكشاف وإنتاج النفط والغاز وتكرير وتصنيع وتخزين وتسويق النفط الخام والمنتجات النفطية لدى كلا البلدين، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا الحديثة وتبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين وتعزيز التعاون التقني في مجال النفط والغاز وإعداد البحوث العلمية المشتركة وتنظيم ورش عمل وندوات ودورات تدريبية في مجالات التعاون المشترك.



من جهته، قال وزير النفط والغاز العماني محمد بن حمد، إن بلاده تحرص على تطوير العلاقات مع العراق في كل المجالات، ويأتي توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة النفط العراقية كأحد أبواب التعاون المشترك مع العراق.