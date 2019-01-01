الاحتلال يصدر 12 قرارًا إداريًا بحق أسرى من جنين

قال مكتب إعلام الأسرى، إن محاكم الاحتلال الصورية أصدرت خلال يونيو الماضى، 12 قرارًا إداريًا جديدًا بحق أسرى من مدينة جنين، ومن بين القرارات الإدارية ثلاثة تصدر بحق أسرى للمرة الأولى.



وأوضح إعلام الأسرى في بيان صحفى، الخميس، أن الاحتلال أصدر تسعة قرارات أخرى لمرات متجددة، دون تهمة أو محاكمة ولفترات تراوحت ما بين ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر.



وذكر أن من بين الأسرى الذين صدرت بحقهم قرارات إدارية جديدة الأسير يوسف راشد كميل، وذلك مدة خمسة أشهر، والأسير طاهر ناجح شرقاوي، والأسير مهدي ناجح شرقاوى، وذلك مدة أربعة أشهر.



وأضاف إعلام الأسرى أن محكمة الاحتلال جددت الأمر الإداري للمرة الرابعة بحق الأسير محمد وليد بني غره، وذلك مدة أربعة أشهر، كما جددت أمر الاعتقال الإداري للمرة الثالثة بحق الأسرى عبدالحليم نايف عز الدين، وذلك مدة ستة أشهر، وأحمد شفيق أبو زينة، وذلك مدة خمسة أشهر، وأحمد زياد أبوالهيجا وعماد عمر أبو الهيجا، وذلك مدة أربعة أشهر.