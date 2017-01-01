الصومال.. السجن 15 سنة لعضو في "الشباب" المتطرفة

حكمت محكمة عسكرية صومالية على أحد أعضاء حركة "الشباب" المتطرفة بالسجن 15 عامًا، بعد ثبوت إدانته بنقل الأسلحة وتوصيلها إلى مسلحي الحركة الإرهابية في العاصمة "مقديشو".



وذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية، اليوم الخميس، أن قوات الأمن اعتقلت المتهم "محمد عبدالله محمد"، في مايو الماضي، الذي انضم إلى حركة "الشباب" في أغسطس 2018، واعترف أمام المحكمة بأنه شارك في عدد من الاشتباكات بين الحركة المتطرفة والجيش الصومالي.



يذكر أن المحكمة العسكرية في الصومال عادة ما تصدر أحكاما بالسجن والإعدام بحق مسلحي "الشباب"؛ نظرًا للجرائم التي يرتكبونها.

