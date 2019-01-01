خزينة فياريال تنتعش من صفقة رودري

تجلب الحقوق التي سيحصل عليها نادي فياريال، نظير انتقال لاعبه السابق رودريجو هيرنانديز "رودري" من أتلتيكو مدريد إلى مانشستر سيتي، أرباحا قياسية على الغواصات الصفراء.



وسيحصل فياريال، على 7 ملايين يورو بعد رحيل رودري لمانشستر سيتي، علمًا بأنه حصل على 25 مليون يورو قيمة انتقال اللاعب للروخي بلانكوس.



وبالتالي، فإن رودري سيكون أكثر اللاعبين الذين دروا أرباحا على فياريال، متفوقا بذلك على الـ 27 مليون يورو التي حصل عليها النادي مقابل انتقال بابلو فورنالز إلى وست هام.



وأعلن نادي أتلتيكو مدريد، أمس الأربعاء، أن مانشستر سيتي الإنجليزي دفع قيمة الشرط الجزائي الخاص باللاعب رودريجو هيرنانديز، والبالغ 70 مليون يورو.