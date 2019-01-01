عودة 1700 لاجئ سوري إلى ديارهم خلال 24 ساعة

أعلن مركز "المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين" أن 1763 لاجئًا سوريًا عادوا إلى ديارهم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من بينهم 476 لاجئًا عادوا من لبنان "143 امرأة و243 طفلًا"، عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، فيما عاد 1287 لاجئًا من الأردن "386 امرأة و656 طفلا"، عبر معبر "نصيب".



وأفاد بيان للمركز الروسي، صدر اليوم الخميس، بأن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري طهرت، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، الأراضي من الألغام على مساحة 2.2 هكتار، حيث اكتشفت ودمرت 34 عبوة قابلة للانفجار.