شعراوي يرضخ لأموال الصين

كشفت شبكة سكاي أن نجم ​نادي روما الإيطالي​ ​ستيفان الشعراوي​ يتجه إلى الموافقة على العرض الثاني الذي تقدم به نادي ​شانغهاي الصيني​ للحصول على خدماته.



وأشارت الشبكة إلى أن عرض النادي الصيني هو عقد لمدّة ثلاث سنوات، مع راتب سنوي قدره 15 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو رقم من الصعب جدا أن يرفضه صاحب الـ26 عاما.



ويرتبط الشعراوي بعقد مع نادي روما حتّى عام 2020، حيث من المتوقع أن يحصل روما على مبلغ 20 مليون يورو مقابل إتمام الصفقة.