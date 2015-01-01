اشبيلية يتعاقد مع الأرجنتيني لوكاس اوكامبوس

أعلن نادي اشبيلية الإسباني اليوم الخميس تعاقده مع الأرجنتيني لوكاس اوكامبوس من صفوف مرسيليا الفرنسي.



وانضم اوكامبوس 24/ عاما/ إلى اشبيلية بعقد يمتد لخمسة أعوام مقابل 13 مليون يورو.



وانتقل اوكامبوس إلى مرسيليا في 2015 على سبيل الإعارة من موناكو قبل التعاقد معه بشكل نهائي.



وخاض أوكامبوس 132 مباراة مع مرسيليا حيث سجل 27 هدفا وصنع 15 هدفا.



وبات اوكامبوس سادس صفقات اشبيلية هذا الصيف بعد موانيس دابور، وجوان جوردان، وجولي كونديه، ودييجو كارلوس سانتوس ولوك دي يونج.