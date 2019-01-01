عالم آثار مصري يطالب اليونسكو بإيقاف بيع "توت عنخ آمون"



قال عالم الآثار الدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، إن بيع القطع الأثرية في صالة "كريستيز"، يدل على عدم احترامها لجميع المواثيق الدولية والمعاهدات التي تحترمها الدولة العربية والأجنبية كافة، وفي مقدمتها مصر.



وأضاف "عبد البصير" في تصريحات صحفية، اليوم، أن وزارتي الآثار والخارجية لم يقصرا في سعيهما لوقف بيع تلك القطع الأثرية، بل على العكس سلكا كل الطرق القانونية وفقًا للمعاهدات والاتفاقيات بين مصر وبريطانيا.



وأكد مدير متحف الآثار، على وجود صالات مزاد لا تحترم القوانين الدولية، ويحكمها رأس المال في عمليات البيع الخاصة بكل شيء يعرض لديهم، وطالب تدخل منظمة اليونسكو لوقف نزيف بيع الثقافة والحضارة.



وأشار إلى أن مصر ستتابع عملية البيع خطوة بخطوة، ومن المقرر التواصل مع العديد من الجهات المسؤولة للتواصل مع المشترى لهذه القطع في محاولة لاستردادها، موضحًا أن السفارة المصرية بلندن تتابع عن قرب تطورات هذه القضية.