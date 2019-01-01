أسرة المطربة شيما تحضر جلسة الحكم عليها في "تسهيل الدعارة"

سمحت محكمة شمال الجيزة لعدد من أفراد أسر وأصدقاء المتهمين بممارسة وتسهيل الدعارة، من بينهم المطربة "شيما" بطلة كليب "عندى ظروف"، بحضور جلسة الحكم على المتهمين، ولم تظهر المطربة "شيما" في قفص الاتهام



كانت تحقيقات النيابة كشفت عن أن صاحب كافيه في المهندسين يُدعى "أ. م. ا"، وهو المتهم الرئيسي في الواقعة، شكل عصابة للاتجار في البشر، عن طريق استقطاب الفتيات.



وأضافت التحقيقات أن من بين الفتيات اللاتي استقطبهن المتهم المطربة "شيما" بمساعدة شقيقه واثنين من القوادين، ودفعهن لممارسة أعمال منافية للآداب، إضافة إلى استخدامهن في توزيع المخدرات على الزبائن.