ارتفاع المؤشر العام لبورصة الكويت 32.2 نقطة نهاية التعاملات

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم، على ارتفاع المؤشر العام 32.2 نقطة ليبلغ مستوى 4. 5950 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.54%.



وبلغت كميات تداولات المؤشر 194.07 مليون سهم تمت من خلال 7754 صفقة نقدية بقيمة 59 مليون دينار كويتي (نحو 200 مليون دولار أمريكي).



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 19.6 نقطة ليصل إلى مستوى 4783.7 نقطة بنسبة 0.14 % من خلال كمية أسهم بلغت 69.3 مليون سهم تمت عبر 2582 صفقة نقدية بقيمة 6.7 مليون دينار (نحو 22.7مليون دولار).



كما ارتفع مؤشر السوق الأول 4. 38 نقطة ليصل إلى مستوى 6544.2 نقطة بنسبة ارتفاع 59. 0 % من خلال كمية أسهم بلغت 124.6 مليون سهم تمت عبر 5172 صفقة بقيمة 52.3 مليون دينار (نحو 177.8 مليون دولار).