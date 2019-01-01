جامعة أسيوط وWe يبحثان طرح خطوط للطلاب وميكنة مستشفى الإصابات

استقبل الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط وفدا ممثلا عن الشركة المصرية للاتصالات "We" لبحث سبل إمكانية طرح خطوط مخفضة للطلاب وميكنة مستشفى الإصابات بالمستشفيات الجامعية.



ضم الوفد الأساتذة أيمن نوير مدير عام قطاع المبيعات لكبار العملاء، وأحمد معاذ مدير عام التسويق، ومحمد الغمراوى مدير إدارة المبيعات، ومحمد صالح رئيس قسم المبيعات، وسيد عثمان رئيس قسم التسويق، وأحمد محمد بهجت نائب مدير الفرع، ومحمد مهران نائب أول خدمة العملاء بالفرع، وأحمد أبو خليل مدير العلاقات العامة للمجموعة.



وصرح رئيس جامعة أسيوط أن اللقاء تضمن الإشارة إلى اتجاه إدارة الجامعة بإيجاد آلية لتوزيع خطوط محمول على من يرغب من طلاب الجامعة مع بداية العام الجامعي القادم 20192020 وذلك يأتي في إطار سعى الجامعة لتطوير خدماتها المتاحة لأبنائها الطلاب وتقديم كافة السبل اللازمة للتيسير عليهم خلال سنواتهم الجامعية.



وأكد رئيس جامعة أسيوط خلال الاجتماع على التفكير في ذلك الخطوة يمثل اتجاه لتقديم دعما جديدا للطلاب تزامنا مع تحويل المقررات الورقية إلى إلكترونية على أسطوانات مدمجة، مشيرا إلى أهمية التعاون بين الجامعة والشركة المصرية للاتصالات بوصفها أحد الشركات الوطنية المتخصصة في هذا المجال وذلك لطرح الخطوط بأسعار مخفضة للطلاب على أن تحتوى على باقات ملائمة لاستخدام الطلاب سواء من المكالمات التليفونية أو باقات الإنترنت مما يسهل التواصل فيما بينهم وبين أساتذتهم، مع إمكانية إرسال رسائل نصية بأهم التنبيهات أو القرارات الصادرة من إدارة الجامعة للطلاب بمختلف الكليات.



وأضاف الدكتور طارق الجمال أن اجتماعه مع الوفد الممثل عن شركة "We" تضمن أيضا بحث سبل التعاون في مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية بصفة عامة وتجهيز وميكنة مستشفى الإصابات والطوارئ بصفة خاصة وهي المستشفى الأكبر في تخصصها على مستوى الجمهورية ويعد المشروع الأول على رأس أولويات إدارة الجامعة خلال الفترة المقبلة والمقرر بدء تشغيلها خلال الشهور القادمة القليلة والتي من المتوقع أن تحدث طفرة في مستوى الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الإصابات والحوادث في صعيد مصر.



وفي نهاية اللقاء أهدى الدكتور طارق الجمال درع الجامعة للمهندس عادل حامد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات حيث تسلمه الوفد الممثل عن الشركة وذلك لحرصهم على تطوير تعاونهم القائم مع الجامعة على نحو مميز ودؤوب.