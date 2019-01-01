طلب إحاطة بالبرلمان يحذر من انتشار مقالب القمامة العشوائية

توجهت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان موجه إلى وزير البيئة، حول ما يتم من خطوات وإجراءات للتعامل مع ظاهرة المقالب العشوائية التي بدأت تنتشر بشكل مُخيف يهدد البيئة وصحة المواطنين في مختلف محافظات مصر.



وأكدت النائبة، على ضرورة إجراء حصر للمقالب العشوائية والتعامل معها ورفع ما بها من تراكمات للقمامة والعمل على استغلال اراضى تلك المقالب لإنشاء عناصر البنية التحتية لمنظومة القمامة الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق من مصانع تدوير ومحطات وسيطة.



وأوضحت "خضر"، أن هناك كارثة في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حيث يوجد أكبر مقلب قمامة في مصر، وهو مقلب "أبو خريطة"، به ما يتجاوز عن 280 ألف طن تراكمات تشكل "هرم" ارتفاعه 25 متر، على مساحة خمسة أفدنة، وهي كارثة بكل ما تحمله الكلمة، ويدل على غياب تام لدور الأجهزة المعنية والمسؤولين في الوزارة.



كما أكدت على أهمية التنسيق بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية لوضع خطة واضحة لكل مقلب من المقالب الموجودة في المحافظات، وذلك بتحديد مخطط زمني واضح.



وأشارت عضو مجلس النواب إلى ضرورة الاستعانة بالخبراء والأستاذة بكليات الهندسة، للمساعدة في الوصول أفضل الطرق للتعامل مع كل مقلب طبقا لظروفه ومتطلباته، والبدائل المتاجة والإجراءات التي سيتم اتخاذها.