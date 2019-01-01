حكم "رسوم البليت" يهبط بأسهم "عز" لأدنى مستوى فى عامين

هبطت أسهم شركة العز لحديد التسليح بنسبة 10 % لدى منتصف تعاملات اليوم على خلفية إلغاء محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة استثمار قرار وزارة التجارة والصناعة رقم ٣٤٦ بفرض رسوم على واردات البليت ١٥٪؜.



وهبط سعر سهم الشركة إلى أدنى مستوياته منذ عامين مسجلا 9.81 جنيها للسهم، وسط ارتفاع فى حجم التعاملات التى تخطت مستوى 6.5 مليون سهم، واختفاء طلبات الشراء مع ارتفاع عروض البيع إلى نحو 1.4 مليون سهم عند أدنى مستوى للسهم.



وقررت المحكمة برئاسة المستشار منير عبد القدوس في حيثيات حكمها وقف تنفيذ الحكم وإحالته إلى المفوضين لإبداء الرأي الفني.



من جانبها أعلنت مصانع الدرفلة للحديد، اليوم الخميس، نجاحها في الحصول على حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ قرار وزير الصناعة الصادر في شهر أبريل الماضي بفرض رسوم إغراق على خام البليت بنسبة 15%.